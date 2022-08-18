Bakan Koca, Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/lIEjWyr1d9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2022
Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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