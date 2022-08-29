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29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:13:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:13:00

Bakan Koca bizzat duyurdu: Bugün belli olacak

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın (pazartesi) öğreneceklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

TAVAN ÜCRETİN YÜZDE 42'Sİ ORANINDA

Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi de verilecek.

Aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesiyle bulunacak.

Geçici aile hekimine ödenecek maaş, sabit ve taban ödemenin dahil olduğu toplam brüt tutar, geçici aile hekiminin çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olmayacak.

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle aile sağlığı çalışanlarına da halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık kuruluşlarına erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesinde bulunulacak.

Bu kapsamda yönetmelikteki ihtar puanı cetveline istinaden, herhangi bir ihtar puan almamış aile sağlığı çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Ancak 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süreyle bu ödeme gerçekleştirilmeyecek.

Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i, 61 ve üzeri arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi verilecek. Aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki filen görev yaptığı gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak.

Geçici aile sağlığı çalışanına ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ve taban ödeme) geçici aile sağlığı çalışanının, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olmayacak.

Yönetmelik, 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Etiketler : Bakan Koca 1 Eylül 2022 aile sağlığı çalışanı
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