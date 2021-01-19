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19 Ocak 2021 Salı 00:02:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 00:17:00

Bakan Koca: Aşılama programına göre 1. aşamanın 2. adımına geçiyoruz

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı. Bakan Koca: "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı görüşmede, Kovid-19 aşılamalarına ilişkin, "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı.

Koca, geçen perşembe başlatılan aşı kampanyasında 830 bin kişiye ulaşıldığını belirterek, il sağlık teşkilatlarına ve aşılamada görev yapan sağlık çalışanlarına gayretleri için teşekkür etti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı çarşamba günü itibarıyla bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğine işaret etti.

Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra geleceğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir.

Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de cumartesi ve pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım."

Bakan Koca, toplantıda, il müdürlerinden mevcut durumla ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerini dinledi.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı aşı korona virüs vaka
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