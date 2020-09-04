Bakan Koca, virüsün arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Diyarbakır'ı merkez tutarak, mevcut durumu ve sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Kararları ve önemli haberleri sizinle paylaşacağım.

Pandeminin ilk zamanlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık. Vefat oranımızı düşük seviyelerde tutmayı başardık. Haziran başından itibaren başlayan normalleşmenin eski hayatımıza dönmek olmadığı vurgusunu yaptık.

Bayramlar, eş dost ziyaretleri, düğünler, asker uğurlamaları, taziyeler mesafenin unutulduğu ortamlar oldu. Bunun sonucunu hemen gördük.

Hasta artışının olduğu iller Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak oldu.

Tüm Türkiye'de yatak ve doluluk oranlarını izlemekteyiz. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 79.

Diyarbakır'da doluluk oranı yüzde 66.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır'da yoğun bakım kapasitemizi 520'ye çıkaracağız.

Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak.

Diyarbakır'da salgın başında 118 olan filyasyon ekibimizi 385'e yükselttik.

Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Batman'da şu anda yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum Dcihazı doluluk oranı ise %44.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir.

Temaslı ve şüpheli kişiler kendilerini mutlaka izole etmeli.

Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek.

6 ilimize şehir hastanesi inşa edeceğiz.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a hastane yapacağız.

Şanlıurfa Şehir Hastanemizin inşasına en kısa sürede başlıyoruz.

Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri bizi üzüyor.

Önümüzdeki aylarda maskeyi daha yoğun kullanmak çok önemli.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az"

• Aktif hasta sayısı: 20.883



• İyileşme oranı: %90.07

Türkiye'de son 24 saatte 1021 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 249 bin 108'e yükseldi.

Son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az." dedi.