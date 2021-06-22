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22 Haziran 2021 Salı 11:02:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 11:09:00

Bakan Koca açıkladı! Aşıda yaş sınırı 25'e indi

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

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