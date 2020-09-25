Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.