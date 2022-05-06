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06 Mayıs 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 07:39:00

Bahar alerjisinde asıl tehlike çiçeksiz bitkiler

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Çiçekli bitkilerin polenleri böcekler aracılığıyla taşındığından polenlerine pek maruz kalmıyoruz. Çiçeksiz bitkiler ise polenlerini rüzgar aracılığıyla yayar bu yüzden asıl tehlike arz eden grup çiçeksiz bitkiler olur.

Çiçekli bitkilerin polenleri böcekler aracılığıyla taşındığından polenlerine pek maruz kalmıyoruz. Çiçeksiz bitkiler ise polenlerini rüzgar aracılığıyla yayar bu yüzden asıl tehlike arz eden grup çiçeksiz bitkiler olur.

Alerjik reaksiyonu olanların bünyesine giren polenlerin bazı maddeleri salgılamasıyla birlikte ortaya çıkan bahar alerjisinde asıl tehlikenin çiçeksiz bitkiler olduğu bildirildi. Rahatsızlığın burun ve gözlerde bulunan kılcal damarların genişlemesi, dokuların şişmesi ve burun tıkanıklığıyla birlikte kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Deniz Dilek, genel nezle tablosu gibi hapşırma, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma ve kaşıntı, öksürük, gözaltlarının şişmesi ve morarması, gün içinde yorgunluk ve özellikle çocuklarda sık kaşımaya bağlı burun kanamaları ile kendini gösterdiğini hatırlattı.

GÖZ ALTINDA MOR HALKALAR

Dilek "Bahsettiğimiz belirtilerin mart ve nisan gibi bahar aylarında gelişmesi. Belirli ortamlarda bu belirtilerin artması bazı yerlerde azalması ya da geçmesi. Muayenede burun içinde ödem ve renk değişikliği göz altlarında mavi-mor halkalar gibi belirtiler çoğunlukla yeterli olmakta" dedi. En çok polen bulunan bitkiler hakkında da bilgi veren Dilek, "Bitkiler çoğalmak için polen yayar çiçekli bitkilerin polenleri böcekler aracılığıyla taşındığından polenlerine pek maruz kalmıyoruz. Çiçeksiz bitkiler ise polenlerini rüzgar aracılığıyla yayar bu yüzden asıl tehlike arz eden grup çiçeksiz bitkiler olmaktadır" diye konuştu.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkamamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulayan Dilek, "Ağız solunumu yerine burnun havayı temizleme ve nemlendirme etkisinden faydalanmak için burundan nefes almak. Dışarda uzun kollu kıyafetler giymek eve dönüşte giysilerin yıkanması ve duş alınması, Kapalı alanlarda spor yapmak, rüzgârlı havalarda dışarda bulunmamak. Polen mevsiminde kıyafetlerin içerde kurutulması da bir başka dikkat edilmesi gereken husustur" ifadelerini kullandı.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Hastalığın tedavisinde kaçınılması gereken hususlara ek olarak doktor kontrolünde ilaç tedavisine dikkat çeken Dilek şöyle devam etti:" Bu mevsimde sürecin daha kolay geçmesini sağlayacaktır. Aşı tedavileri de testlerle polen alerjisi kesinleştirilen ve alerji belirtilerini yoğun şekilde yaşayan hastalarda oldukça etkili bir yöntem olmaya başlamıştır".

Etiketler : Bahar alerjisi Hastalığın tedavisi Aşı tedavileri
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