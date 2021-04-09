  • BIST
    1416.55
  • Dolar
    8,1659
  • Euro
    9,7120
  • Altın
    459,1950
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Kendi ülkesinde alay konusu oldu
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
"Diktatör arayan İtalya tarihine baksın"
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Gençlerde vaka artışının 3 nedeni: Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Bahar alerjisi olanların virüse riski fazla
Doğum esnasında kanser bulaşabilir
Pandemi diş sıkma oranı arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 9 Nisan
Brezilya'da acı rekor! 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
'İtalya Başbakanı'n hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz'
ABD, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşünüyor
Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
Vaka sayısında rekor: 56 bine yaklaştı
10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılması talebi
Türk Polis Teşkilatı 'Atak'a geçti
Gaziantep evinde rahat kazandı
Şehitlerimizi uğurladık
Bakan Karaismailoğlu: Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam meblağı 1 trilyon 555 milyon li...
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak Körfez'de ve Ortadoğu'daki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız o...
09 Nisan 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 08:30:00

Bahar alerjisi olanların virüse riski fazla

ABONE OL

Bahar aylarında sıkça görülen saman nezlesi koronavirüs açısından risk teşkil ediyor.

Bahar aylarında sıkça görülen saman nezlesi koronavirüs açısından risk teşkil ediyor. Alerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, "Saman nezlesi olan kişilerde burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı nedeniyle ellerini burnuna götürme ihtiyaçları artar, maskeleri sık çıkartıp burun temizleme ihtiyacına bağlı olarak koronavirüs hastalığı daha fazla görülebilir" dedi. Koronavirüs hastalığı ile alerjik nezlenin ortak belirtileri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sami Öztürk, "İkisinde de öksürük, nefes darlığı olabiliyor, burun tıkanıklığı tarzında yakınmalar meydana gelebiliyor. Geçen yıl hastalarımız burun tıkanması, geniz akıntısına bağlı öksürük, nefes darlığı yakınmalarıyla geldiğinde 'Bende de koronavirüs hastalığı var mı?' diyerek müracaat ettiler. Muayenelerde polen nezlesi tespit edilen bu kişiler birtakım ilaçlarla rahatlatıldı ve koronavirüs hastalığı olmadığı tespit edildi. Koronavirüs hastası olup da bahar nezlesi zannedip doktora gitmeyenler ya da geç gidenler de oldu. Bunlar hastalığın teşhisini geciktirdi ve virüsün akciğere inmesiyle koronavirüs zatürresi olup tedavisi geciken hastalarımız da oldu" diye konuştu.

Etiketler : bahar alerji koronavirüs alerjik hastalıklar
Senaristler psikolog yardımı almalı

Senaristler psikolog yardımı almalı
Songül artık kısa saçlı

Songül artık kısa saçlı
O benim babam değil!

O benim babam değil!
İlhamı çevresindeki AŞKLAR

İlhamı çevresindeki AŞKLAR
Cimri değil tutumluyum

Cimri değil tutumluyum
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Yeni yaştan sağlık diledi

Yeni yaştan sağlık diledi
Pınar'ın detoks sınavı

Pınar'ın detoks sınavı
MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM

MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM

EN ÇOK OKUNAN HABERLER