Bahar alerjisi olanların virüse riski fazla

Bahar aylarında sıkça görülen saman nezlesi koronavirüs açısından risk teşkil ediyor. Alerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, "Saman nezlesi olan kişilerde burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı nedeniyle ellerini burnuna götürme ihtiyaçları artar, maskeleri sık çıkartıp burun temizleme ihtiyacına bağlı olarak koronavirüs hastalığı daha fazla görülebilir" dedi. Koronavirüs hastalığı ile alerjik nezlenin ortak belirtileri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sami Öztürk, "İkisinde de öksürük, nefes darlığı olabiliyor, burun tıkanıklığı tarzında yakınmalar meydana gelebiliyor. Geçen yıl hastalarımız burun tıkanması, geniz akıntısına bağlı öksürük, nefes darlığı yakınmalarıyla geldiğinde 'Bende de koronavirüs hastalığı var mı?' diyerek müracaat ettiler. Muayenelerde polen nezlesi tespit edilen bu kişiler birtakım ilaçlarla rahatlatıldı ve koronavirüs hastalığı olmadığı tespit edildi. Koronavirüs hastası olup da bahar nezlesi zannedip doktora gitmeyenler ya da geç gidenler de oldu. Bunlar hastalığın teşhisini geciktirdi ve virüsün akciğere inmesiyle koronavirüs zatürresi olup tedavisi geciken hastalarımız da oldu" diye konuştu.

