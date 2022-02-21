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21 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00

Bağışıklık sistemine turşu dopingi

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Sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Besinlerin korunması amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden olan turşunun özellikle vitamin açısından zengin olduğunu belirten Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Çünkü içerdiği meyve ve sebzelerden kaynaklı oldukça yüksek bir antioksidan içeriğe sahiptir. Antioksidan da bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. İçerdiği A vitamininden kaynaklı göz sağlığımızı korumaya etkilidir ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiye sahiptir. Mide asidimizi de dengeleyici etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalarda spor sonrası kas krampı yaşayan sporcularda eğer ki spor sonrasında turşu suyu tüketilirse bu krampların önemli bir ölçüde azaldığı görülmüştür. Aynı zamanda kalp sağlığımızı koruyucu etkiye de sahiptir. Ama dikkat etmemiz gereken nokta; tuz içeriğinden kaynaklı hipertansiyonu olan kişilerde turşu tüketiminin birazcık azaltılması ya da çok yüksekse tüketilmemesini ama onun dışında her bireyin mutlaka yemeklerinin yanında turşu tüketmesini öneriyoruz" dedi.

Etiketler : Bağışıklık sistemi turşu dopingi Diyetisyen Merve Sena Nazlı
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