Bağışıklığınızı beslenme ile güçlendirin

Mevsim geçişlerinin yaşandığı aylarda bağışıklık sistemi düşük olan bireylerin hastalıklara yakalanma oranının daha yüksek olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, beslenmeye daha özen gösterilmesi gerektiğini ve vücudun içten besinlerle korunması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Torun, "Sarı-turuncu sebzeler karotenden zengin antioksidan kaynaklarıdır. Bunların yanı sıra yeşil çay ve beyaz çaydan da antioksidan alabilirsiniz. Günde 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay içebilirsiniz. Günde mutlaka iki ara öğünde meyve tüketiniz. Ara öğünlerimiz genellikle daha atıştırma hatta belki abur cubur odaklıdır, meyve yemek arka planda kalmaktadır. Gerek işte olunan saatlerde yanımızda meyve taşınması fikri veya farklı yiyeceklerin daha cazip gelmesi meyve tüketimini engellemektir. Daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız çantanızda bir porsiyon kolay yenebilen meyve elma, mandalina, muz gibi olsun. Evdeki akşam yemeği sonrasındaki ara öğününüzde de mutlaka bir meyve bulunsun. Sebze yemeyi ihmal etmeyin" dedi.

