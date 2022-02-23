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23 Şubat 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 09:00:00

Bağışıklığın ilacı: Soğan ve sarımsak

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Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir.

Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Prof. Dr. Aydan Ercan, "Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Bizim yemek kültürümüzde soğansız ve sarımsaksız çok az yemek vardır. Salatalarda bol bol soğan kullanırız. Sarımsaklı yoğurt tüketiriz. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur. Bu ikiliyi düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır" dedi.

Etiketler : pandemi bağışıklık soğan sarımsak
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