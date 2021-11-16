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16 Kasım 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 08:30:00

Bağışıklığı güçlendirecek süper besin ve vitamin yok

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Bağışıklık sistemi; organ, hücreler, doku ve proteinlerden oluşan ve vücudu hastalıklara karşı koruyan savunma sistemidir. Patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir.

Bağışıklık sistemi; organ, hücreler, doku ve proteinlerden oluşan ve vücudu hastalıklara karşı koruyan savunma sistemidir. Patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek ve sağlıklı beslenme önerilerine uymak, sağlığımızı korumak adına atılacak en önemli adımlardan biridir. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutabiliriz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, "Sağlıklı, dengeli ve düzenli bir beslenme programı uygulayarak bağışıklığımızı daha da kuvvetlendirebiliriz. Bağışıklığı güçlendirmek için selenyum, çinko, c vitamini, kalsiyum ve protein, B12 vitamini, omega 3, D vitamini, probiyotikler, su ve yeterli uykunun yeterli miktarda alınması gerekir" diyor. Güneş, "Bağışıklığı güçlendirecek süper besin ve vitamin yok. Vitamin ve mineral değeri yüksek gıdaları yüklü miktarda tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmez. Bunun yerine faydalı tüm besinlerden dengeli bir şekilde tüketmek, dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak çok daha yararlıdır. Mesela yüksek mineral değerine sahip besinleri tüketirken yeteri kadar protein almamak vücudun direncini düşürür" diye uyarıyor.

Etiketler : süper besin ve vitamin yok Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş organ hücreler doku
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