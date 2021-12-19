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19 Aralık 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 09:30:00

Bağırsakları temizleyen meyve: MANDALİNA

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Mandalina karbonhidratlar açısından zengin bir meyvedir. Bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir.

Mandalina karbonhidratlar açısından zengin bir meyvedir. Bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir. E ve C vitamini açısından zengin olan mandalina aynı zamanda tiamin, piridoksin, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır gibi birçok mineral ve bileşen içermektedir. Beslenme uzmanları "Bol miktarda lif içeren mandalina iki yönlü olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemi sağlığını korur ve güçlendirir hatta bağırsakların temizlenmesini sağlar. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığının neden olduğu bakteriyel ve salgın hastalıklara karşı bağışıklık sistemine destek olur. Bu yüzden kış aylarında bolca tüketilmesi tavsiye edilir" diyor.

Etiketler : Bağırsakları temizleyen meyve Mandalina karbonhidratlar
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