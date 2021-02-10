  • BIST
    1551.58
  • Dolar
    7,0684
  • Euro
    8,5739
  • Altın
    418,7760
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
Otomobil fiyatına güvercin: 100 bin lira
Palandöken'in koruyucusu GURBET
Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit
Ciltte kuru ve pullu kabartılar kanser belirtisi olabilir
KOVID-19 sigara içenleri seviyor
Günlük Burç yorumları-Uzman Astrolog Özlem Recep
İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı
Sevgiyle iyileşti annesine kavuştu
Buz tutan Çıldır Gölü'nde aşık atışması
Nerede o eski mahalle kültürü
Yarışmalar için Düzce'de arazi
2 yıl sonra albüm
Tiyatro komedisi
Kazakistan ile yeni birliktelik
Ofisini su bastı
10 Şubat 2021 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 10:07:00

Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit

ABONE OL

İkinci beyin olarak bilinen bağırsakta yaşanan sağlık sorunları hem tehlikeli olabiliyor hem de yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Ciddi sorunlara yol açabilen bağırsak hastalıklarından biri de, kolittir. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, "Bağırsak kolonunda parazit ve diğer zararlı mikroorganizmalar nedeniyle yaşanan iltihaplanmaya kolit denir. Bağırsaklarda şişme ve yaralara neden olan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelmektedir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar. Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir" dedi.

DEVAM EDEN İSHALİNİZ VARSA!

Op. Dr. Bülent Öztürk, "En sık görülen kolit çeşidi olan ülseratif kolit, kalın bağırsakta meydana gelir. Genel olarak kalın bağırsak dışında bir yerde ortaya çıkmaz. Kalın bağırsakta yara, ödem ve iltihaba neden olur. İltihabik bir hastalık olduğundan kanlı idrar ve sürekli devam eden ishale neden olur. Zaten en önemli belirtisi de geçmeyen ishaldir. Çünkü ülseratif kolit, kalın bağırsağın en önemli işlevi olan suyun kana geri emilimini engeller" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kolit BAĞIRSAK HASTALIK İSHAL
İkinci bebeklerinin adı belli oldu

İkinci bebeklerinin adı belli oldu
"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

"Duygularımı sansürsüz yaşarım"
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!

Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
Aile gezintisi

Aile gezintisi
İzzet'i Tolgahan giydiriyor

İzzet'i Tolgahan giydiriyor
Çocukların eğitimine destek

Çocukların eğitimine destek
Her şey Hira için

Her şey Hira için
Seren Serengil, serum takdırdı

Seren Serengil, serum takdırdı
Tehlikeli çift

Tehlikeli çift

EN ÇOK OKUNAN HABERLER