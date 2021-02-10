Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit

İkinci beyin olarak bilinen bağırsakta yaşanan sağlık sorunları hem tehlikeli olabiliyor hem de yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Ciddi sorunlara yol açabilen bağırsak hastalıklarından biri de, kolittir. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, "Bağırsak kolonunda parazit ve diğer zararlı mikroorganizmalar nedeniyle yaşanan iltihaplanmaya kolit denir. Bağırsaklarda şişme ve yaralara neden olan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelmektedir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar. Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir" dedi.



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Op. Dr. Bülent Öztürk, "En sık görülen kolit çeşidi olan ülseratif kolit, kalın bağırsakta meydana gelir. Genel olarak kalın bağırsak dışında bir yerde ortaya çıkmaz. Kalın bağırsakta yara, ödem ve iltihaba neden olur. İltihabik bir hastalık olduğundan kanlı idrar ve sürekli devam eden ishale neden olur. Zaten en önemli belirtisi de geçmeyen ishaldir. Çünkü ülseratif kolit, kalın bağırsağın en önemli işlevi olan suyun kana geri emilimini engeller" şeklinde konuştu.