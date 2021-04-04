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04 Nisan 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 07:30:00

Bağırsak kanseri 40 yaşın altına düştü

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Son dönemde kalın bağırsak kanser tanısı alan hastaların yüzde 15'i 40 yaşının altında olduğu açıklandı.

Son dönemde kalın bağırsak kanser tanısı alan hastaların yüzde 15'i 40 yaşının altında olduğu açıklandı. Medicana International Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbiş,

sanayi ve teknolojinin getirdiği yaşam biçimi ve beslenmedeki olumsuz değişikliklerin kalın bağırsak kanser sıklığında yükselişe neden olduğunu anlattı. Prof. Dr. İbiş, bağırsak alışkanlığı veya dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkıda aşikar veya gizli kan olması, karında rahatsızlık hissi, ağrı, kramp olması, halsizlik ve yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı olması durumunda hemen doktora başvurulması gerektiği uyarısında bulunarak, bu belirtilen bulgulardan bağımsız olarak ailesinde kalın bağırsak kanser hastalığı olanların daha fazla risk altında bulunduğuna dikkati çekti.

Etiketler : Bağırsak kanseri yaşam biçimi Prof. Dr. İbiş bağırsak
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