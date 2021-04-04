Bağırsak kanseri 40 yaşın altına düştü

Son dönemde kalın bağırsak kanser tanısı alan hastaların yüzde 15'i 40 yaşının altında olduğu açıklandı. Medicana International Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbiş,



sanayi ve teknolojinin getirdiği yaşam biçimi ve beslenmedeki olumsuz değişikliklerin kalın bağırsak kanser sıklığında yükselişe neden olduğunu anlattı. Prof. Dr. İbiş, bağırsak alışkanlığı veya dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkıda aşikar veya gizli kan olması, karında rahatsızlık hissi, ağrı, kramp olması, halsizlik ve yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı olması durumunda hemen doktora başvurulması gerektiği uyarısında bulunarak, bu belirtilen bulgulardan bağımsız olarak ailesinde kalın bağırsak kanser hastalığı olanların daha fazla risk altında bulunduğuna dikkati çekti.