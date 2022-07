Babet ayakkabılar ayak sağlığını bozuyor

Yazın çok sık tercih edilen babet ayakkabılar için uyarıda bulunan Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, "Ayağın normal anatomik yapısına çok da uygun olmayan bu ayakkabılar özellikle ayak baş parmağı, ayak tabanı ve tarak kemiklerinde kalıcı deformitelere neden olabilir. Babet kullanım sıklığı arttıkça ayak problemleri ve ağrı oranı artıyor" dedi. "Kadınların giymeyi sıkça tercih ettiği babet ayakkabılar düşündüğünüzün aksine o kadar da masum değil" diye konuşan Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, "Her ortamda ve her zaman kurtarıcı gibi görünseler de bazen can sıkıcı problemlere sebep olabilirler. Ayağın normal anatomik yapısına çok da uygun olmayan bu ayakkabılar özellikle ayak baş parmağı, ayak tabanı ve tarak kemiklerinde kalıcı deformitelere neden olabilir. Babet kullanım sıklığı arttıkça ayak problemleri ve ağrı oranı artıyor" ifadelerini kullandı.