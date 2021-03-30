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30 Mart 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 09:30:00

Az temas mutasyon olasılığını azaltıyor

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Mutasyon her zaman virüsün gücünü kaybetmesine yol açmıyor. Virüsün güçlenmesine, daha çok bulaşıcı olmasına, aşıya karşı direnç kazanmasına da yol açabiliyor.

Doç. Dr. Gamze Varol, mutasyonun virüsün güçlenmesine neden olabileceğini belirterek, temas ne kadar azaltılırsa virüsün mutasyon geçirme olasılığının da o kadar azalacağını bildirdi. Varol, "Biz ne kadar çok birbirimizle temas edersek, hasta olmasak veya hafif belirtilerle atlatsak dahi bir kişiden diğer kişiye geçerken virüsün mutasyona uğrama olasılığı artıyor. Biz birilerine bulaştırıp virüsü artırınca virüsün mutasyon geçirmesinden sorumlu oluyoruz. Teması ne kadar azaltırsak virüsün mutasyon geçirme olasılığı o kadar azalır. Virüs mutasyon geçirmezse bugüne kadar yaptığımız mücadeleler ve aşı çalışmaları faydalı olur" şeklinde uyardı.

Etiketler : Doç. Dr. Gamze Varol mutasyon virüs temas
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