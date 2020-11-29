Az su içmek mutsuzluk nedeni

Medicana International İstanbul Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, soğuk havalarla birçok enfeksiyon hastalığının artığına da dikkat çekerek, mutluluğun formülünün yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu söyledi. Toplum olarak az su tüketildiğini söyleyen Aksoylu, “Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitemizi düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Kahveyi aşırıya kaçmadan içmeliyiz. Asitli içecekler, meyve suları, çay su grubunda yer almıyor. 100 kilo olan bir kadın günlük 3 litre, erkek ise 3,5 litre su içmeli. 60 kiloda olan bir kadın 1,5-2 litre erkek ise 2-2,5 litre su tüketmeli. Suyu fazla içmek de zararlı çünkü vücuttaki bazı mineral dengesini bozuyor. Aşırı kafein tüketimi de mutlu olmamızı sağlayan minerallerin vücudumuzdan ayrılmasına neden olur. Bir tane filtre kahve, 2 Türk kahvesi, 2 de çay içtiniz bu günlük kafein ihtiyacınızı karşılıyor” diye konuştu.

