Az su içmek halsizlik ve baş dönmesi yapabilir

Sıcak yaz günlerinde beslenme alışkanlıklarımızda alacağımız önlemler ile ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebiliriz. Yaz aylarında günler uzun olduğu için öğün saatlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, "Uzun süreli açlık ve yetersiz sıvı alımı halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi gibi durumlara neden olabilir. Özellikle diyabet hastaları için düzenli yemek kan glikozunun normal aralıklarda olmasına yardımcı olur. Ana öğünlerde aşırı yağlı ve kızartılarak pişirilmiş besinlerden uzak durulması kalp ve tansiyon hastaları için ayrıca önemlidir. Yemeklerin porsiyon kontrolü sağlanarak tüm besin gruplarını içerecek şekilde gün içine dağıtılması bireyin besin ögesi ihtiyaçlarının karşılamada yardımcı olacaktır. Ara öğünlerde ise meyve, sütlü tatlılar, ayran, yoğurt tercih edilebilir. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de besin zehirlenmeleridir. Artan hava sıcaklığının besinlerde yol açtığı bozulmalar ciddi zehirlenmelere neden olabilir. Özellikle bozulma riski yüksek tavuk, et, balık gibi besinler uygun sıcaklıkta bekletilmelidir."

