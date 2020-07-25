Yaz aylarında cilt bakımına dikkat! Aylin Çetinkaya tüyoları verdi

“Vücuttaki nem dengesinin korunması için günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanısıra özellikle 11-15 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı, yüksek koruma faktörlü güneş kremler tercih edilmeli ve cildimizi bol bol nemlendirmeliyiz” dedi.



Bu dönemde sağlıklı beslenmenin ve hayata pozitif bakmanın önemine değinen Çetinkaya sözlerine şu şekilde devam etti “Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun, makyajınızı temizlemeden uyumayın, her sabah duş alarak güne başlayın ve en önemlisi gülün, hem de çok gülün. Gülerken vücutta salgılanan mutluluk hormonları cildinizi daha da güzelleştirecektir" dedi.

Aylin Çetinkaya kimdir?

1981 yılı İstanbul doğumludur. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile estetik, güzellik ve cilt sağlığı konularında takipçilerini düzenli olarak bilgilendiren Aylin Çetinkaya, aynı zamanda özel bir televizyon kanalında uzman doktorların konuk olarak ağırlandığı programda sunuculuk yapıyor.