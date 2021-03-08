Ayakkabılarınız sıkıyorsa dikkat! LENFÖDEM OLABİLİR

Kol ya da bacakta gerginlik, ağırlık, uyuşukluk hissi, takı, giysi ya da ayakkabıların sıkı gelmesi gibi şikayetler lenfödemin erken dönem habercisi olabilir. Hastalarda gözle görülür şişlik gelişmeden önce kol ya da bacakta gerginlik, ağırlık, uyuşukluk hissi ve takı, giysi ya da ayakkabıların sıkı gelmesi gibi şikayetlerin gelişebileceğini söyleyen Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Lenf sisteminde doğuştan yapısal bozukluğu olan kişilerde, belirgin bir sebep olmadan ya da ufak bir travma sonrası lenfödem gelişebilir. Doğum sonrasında hemen ortaya çıkabildiği gibi, ergenlik ya da yetişkin dönemde de karşımıza çıkabilir. Bu hastalar genellikle kadın ve lenfödemin ilk fark edildiği bölge genellikle bacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

