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24 Mayıs 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 07:30:00

Ayakkabı seçimi sağlığı etkiliyor

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Ayak sağlığı için günlük hayatta tercih edilen ayakkabılar dikkatli seçilmeli.

Ayak sağlığı için günlük hayatta tercih edilen ayakkabılar dikkatli seçilmeli. Hava aldıran, sentetik ve terleten malzemeler içermeyen, ayak yapısı ile uyumlu ve yumuşak ayakkabıların ayak sağlığı açısından önemli olduğunu ve yanlış ayakkabı seçiminin birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, "Sadece modeli ve duruşu beğenilerek satın alınan ayakkabılar ayak dokusuna zarar verebiliyor. Özellikle bu zararların önlemi alınmaz ve gerekli müdahaleler yapılmazsa bazı deri hastalıkları görülebiliyor. Ayakkabı seçimi ayak sağlığı için çok önemli. Bu nedenle doğru ayakkabı seçilmesine dikkat edilmeli" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Ayakkabı seçimi sağlığı etkiliyor Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay Deri Hastalıkları
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