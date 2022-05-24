Ayakkabı seçimi sağlığı etkiliyor

Ayak sağlığı için günlük hayatta tercih edilen ayakkabılar dikkatli seçilmeli. Hava aldıran, sentetik ve terleten malzemeler içermeyen, ayak yapısı ile uyumlu ve yumuşak ayakkabıların ayak sağlığı açısından önemli olduğunu ve yanlış ayakkabı seçiminin birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, "Sadece modeli ve duruşu beğenilerek satın alınan ayakkabılar ayak dokusuna zarar verebiliyor. Özellikle bu zararların önlemi alınmaz ve gerekli müdahaleler yapılmazsa bazı deri hastalıkları görülebiliyor. Ayakkabı seçimi ayak sağlığı için çok önemli. Bu nedenle doğru ayakkabı seçilmesine dikkat edilmeli" açıklamasında bulundu.