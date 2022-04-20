Ayakkabı eklem hareketlerini kısıtlamamalı

Estetik duruşa önem veren vatandaşların yanlış ayakkabı kullanımı birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Emine Kolu, ayak şekli bozukluğu, şişkinlik, ödem gibi hastalık problemlerin başta geldiğini söyledi.



Sağlık açısından kontrol edilmeyerek estetik ve göze hitap derecesi iyi olan ayakkabıların seçimi beraberinde ayak şekli bozukluğu, şişkinlik, ödem gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini uzman doktor tarafından ifade edilerek uyarılarda bulunuldu. Uzman Dr. Kolu, sürekli kullanılan ayakkabıdaki şekil bozukluğu ve deforme hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Dr. Kolu, "Bizim bölüme ayak ve ayak bilek ağrısı ile gelen hastalar, travmatik, sportif, burkulma ve özellikle son zamanlarda sık gördüğümüz kronik süreçte yanlış ayakkabı seçimi sonrası için hastalarımız başvuruyor. Ayakkabı, ayak tabanını zorlamayacak, eklem hareketlerini kısıtlamayacak. Genellikle de köseleden tercih edilen ayakkabı tabanı üstü ise özellikle deri seçimi tavsiye ediyoruz. Genelde estetik amaçlı kaygıları nedeniyle sivri uçlu, parmak bölümü öne doğru tamamen daralan seçimlere giriyorlar. Fakat bu ayakkabılar pek çok ayak hastalıklarıyla beraber kronik süreçte başvuruyorlar" dedi.