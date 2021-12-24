Ayak uyuşması diyabet belirtisi

Ayak uyuşmasının pek çok farklı nedeni olabileceğini belirten uzmanlar, uyuşmanın bel bölgesinde sinir sıkışmasından, diyabete kadar çeşitli sebepleri olabileceğine dikkat çekiyor. Ayak uyuşmalarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydeden uzmanlar, öncelikle nöroloji uzmanına danışılmasını tavsiye ediyor. Özellikle diyabet hastalarının ayak uyuşmasını dikkate alması tavsiye ediliyor. Ortopedi Uzmanı Numan Duman, "Diyabetik hastalıklara bağlı olarak gelişen uyuşmalarda tüm diyabet komplikasyonlarını görebilmekteyiz. Bunlar trofik değişiklikler olarak bilinmektedir. Trofik değişiklik, erken dönemde kıllanma artışı, ilerleyen dönemde kıl sayısında azalma, ciltte incelme ve kuruma, tırnaklarda kalınlaşma ve kaslarda küçülme anlamına gelir" diye konuştu. Ortopedi Uzmanı Numan Duman, terleme azlığı, kıllanma azlığı, cildin nemlenmesinde azalma, dolaşım bozuklukları, diyabetik ülser ve yaralara ilerleyen zamanlarda uyuşma semptomlarının eşlik edebileceği uyarısında bulundu.

