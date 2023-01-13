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13 Ocak 2023 Cuma 19:39:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 19:39:00

AB'nin sağlık kuruluşuna göre "Kraken" alt varyantının risk seviyesi düşük

Kaynak: AA

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün "XBB.1.5" kodlu alt varyantının risk seviyesinin düşük olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) sağlık kuruluşu ECDC, Omicron'un "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyantıyla ilgili risk değerlendirmesini yayımladı.

Kraken'in Avrupa ülkeleri için genel risk seviyesini toplumun geneli için "düşük" olarak belirleyen ECDC, ileri yaştakiler, aşılanmamış kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bu alt varyantın oluşturduğu riskin "orta ila yüksek" olduğunu kaydetti.

ECDC, bu değerlendirmenin gelecek haftalarda değişebileceğinin altını çizerek, bu alt varyantın 1-2 ay içinde AB'de hakim konuma geleceği öngörüsünü paylaştı.

Değerlendirmede, "XBB.1.5'in enfeksiyon şiddetinin daha önce yayılan Omicron alt soylarından farklı olduğuna dair sinyal şu anda bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

2022'nin son iki haftasında XBB.1.5'in Avrupa'daki koronavirüsler arasında oranının yüzde 2,5 olduğu, ABD'de ise mevcut varyantlardan yüzde 12 daha hızlı yayıldığı bildirildi.

XBB.1.5 alt varyantı ilk kez Ekim 2022'de ABD'de tespit edilmişti.

Etiketler : Avrupa Birliği AB Kraken sağlık kuruluşu
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