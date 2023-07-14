VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'e Avrupa tipi onay! Meclis süreci böyle işleyecek
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
Yeni dönem 3 koldan başlıyor
partili kasaba
İklim değişikliği kadınları daha çok etkiliyor
Her bir dişe 5-10 fırça darbesi değmeli
14 Temmuz 2023 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 07:30:00

Asya kaplan sivrisineği hastalık bulaştırıyor

ABONE OL

Asya kaplan sivrisineğinin zehirli olmadığını ancak kan emme sırasında salgıladığı bir maddenin reaksiyona ve ciddi cilt lezyonlarına sebep olduğunu belirten uzmanlar uyardı: "Kan emdikten sonra ölmemesi ve birkaç kez kan emebilmesi nedeniyle hastalık bulaştırma riski de yüksek oluyor.

Asya kaplan sivrisineğinin zehirli olmadığını ancak kan emme sırasında salgıladığı bir maddenin reaksiyona ve ciddi cilt lezyonlarına sebep olduğunu belirten uzmanlar uyardı: "Kan emdikten sonra ölmemesi ve birkaç kez kan emebilmesi nedeniyle hastalık bulaştırma riski de yüksek oluyor.

Başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde son günlerde sivrisinek ısırığından kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular artıyor. Kızarıklık, kabarıklık, yanma ve kaşıntı ile adeta alerjik reaksiyon şeklinde kendini gösteren bu duruma saldırgan bir sivrisinek türü olan "Asya kaplansivrisineği" neden oluyor. Küresel ısınma nedeniyle daha da yaygınlaşan Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus), klasik sivrisinekler gibi sadece gece değil, günün her saatinde hareket edip canlılara saldırıyor. Asya kaplan sivrisineği, vücudunda ve bacaklarında göze çarpan siyah ve beyaz işaretlere sahip oldukları için kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Asya kaplan sivrisineğinin zehirli olmadığını ancak kan emme sırasında salgıladığı bir madde ile alerjik reaksiyona ve ciddi cilt lezyonlarına sebep olduğunu belirten Türkiye Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Demet Can, sineğin kan emdikten sonra ölmemesi ve birkaç kez kan emebilmesi nedeniyle hastalık bulaştırma riskinin de yüksek olduğuna işaret ediyor.

SKEETER SENDROMUNA DİKKAT!

"Genelde sivrisinek ısırmalarında normal reaksiyon, ısırık yerinde yaklaşık 20 dakikada zirveye ulaşan kızarıklık ve şişlik ortaya çıkmasıdır. Yanma ve kaşıntıya yol açan bu şişlik nohut tanesi büyüklüğündedir, 24 ila 36 saat içinde düzelir" diyen Demet Can, "Ancak sivrisinek alerjisi olan kişilerde ağır cilt bulguları gözlenir. "Skeeter sendromu" olarak tabir edilen ve 10 cm'ye uzanan kaşıntılı, ağrılı, kızarık, büyük lokal şişliklerin ortaya çıktığı bu durum 3 ila 10 gün sürebilir. Asya kaplan sivrisineği ısırması sonrası sivrisinek alerjisinde gördüğümüzden çok daha ağır cilt bulguları ortaya çıkabilir ve oldukça uzun sürer" şeklinde konuştu.

İLK OLARAK SOĞUK UYGULANMALI

İlk yapılacak tedavinin soğuk kompres uygulaması olduğunu ifade eden Demet Can, sivrisineğin ısırdığı yere soğuk uygulayarak ağrı ve kaşıntının azalabileceğini ancak yakınmaların hızlı bir şekilde geçmeyeceğini söyledi. Kısa süreli antihistaminik adı verilen alerji ilaçları kullanmanın uygun olduğunu ifade eden Can, bu ilaçların kaşıntıyı azaltacağını, ısırılan yerin kaşımanın yapacağı tahribat ile yaraya ve enfeksiyona dönüşmesini engelleyeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Etiketler : Asya kaplansivrisineği Skeeter sendromu antihistaminik
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Okuduğu lisede klip çekti

Okuduğu lisede klip çekti
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
Arabeskin devri bitmez

Arabeskin devri bitmez
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX