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02 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00

Aşure ile gelen 6 fayda

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Hem besleyici hem yüksek kalorili aşureyi başta diyabet hastaları ve zayıflama diyeti uygulayanlar için daha sağlıklı hale getirmenin yolu, aşureyi hazırlarken şekeri azaltmak ve meyveyi artırmaktan geçiyor.

Hem besleyici hem yüksek kalorili aşureyi başta diyabet hastaları ve zayıflama diyeti uygulayanlar için daha sağlıklı hale getirmenin yolu, aşureyi hazırlarken şekeri azaltmak ve meyveyi artırmaktan geçiyor. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise mutlaka ceviz, fındık gibi iyi kalite yağlardan zengin kuruyemişlerin miktarını artırmak.

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan aşure, içerisindeki malzemelerin çeşitliliği ve sağlığa yararları ile besleyici lezzetlerin başında geliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz "Aşure; buğday, nohut, kuru fasulye, kuru incir, kuru kayısı, fındık, ceviz ve tarçın içermesi sayesinde hem iyi bir bitkisel protein kaynağı hem de vitamin, mineral deposu olarak öne çıkıyor. Hem besleyici hem yüksek kalorili aşureyi başta diyabet hastaları ve zayıflama diyeti uygulayanlar için daha sağlıklı hale getirmenin yolu, aşureyi hazırlarken şekeri azaltmak ve meyveyi artırmaktan geçiyor. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise mutlaka ceviz, fındık gibi iyi kalite yağlardan zengin kuruyemişlerin miktarını artırmak" diyor. Zengin içeriği ile yüksek kalorili olan aşureyi tüketirken porsiyon kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Melike Şeyma Deniz, aşure ile gelen 6 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KALBİ KORUYOR

Aşure bitkisel kaynaklı yiyeceklerden oluşur. Bu kalp hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ oranının düşük olması anlamına gelir. İçerdiği posa karaciğerde kolesterol sentezini yavaşlatarak kandaki kolesterol düzeyinin düşmesine yardım eder. Aşureye eklenen kuruyemişler de içerdikleri omega 3 sayesinde kalp damar sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Tüm bu özellikler aşurenin kalp koruyucu bir tatlı olarak öne çıkmasını sağlıyor.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sağlıklı bir sindirim sistemi için posa alımı çok önemlidir. Kurubaklagiller, kuru meyveler iyi birer posa kaynağıdır. Aşure içerdiği nohut, kuru fasulye, kuru kayısı, kuru incir gibi yiyecekler sayesinde iyi bir posa kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Bu yiyecekleri tüketmek bağırsak hareketlerini hızlandırarak, kabızlık, hazımsızlık gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde vitamin, mineral ve antioksidan bileşiklerin çeşitliliği ve yeterli miktarda iyi kalite protein çok önemli. Aşurenin içerisinde bulunan tahıllar, B grubu vitaminleri, baklagiller iyi kalite bitkisel protein, kullanılan meyveler A, C, E vitaminleri, eklenen kuruyemişler ise E vitamini ve omega 3 sağlaması ile bağışıklığın güçlenmesi için gereken hemen hemen tüm kriterleri karşılıyor.

Kilo kontrolüne yardımcı oluyor

Posa içeriği yüksek yiyecekler kan şekeri denetiminin sağlanmasında ve çabuk acıkmanın önüne geçilmesinde önemli bir yere sahiptir. İyi bir posa kaynağı olan aşure bu sayede uzun süre tok tutan lezzetli bir ara öğün olarak değerlendirilebilir. Hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de posa alımına destek verir. Tarçın serperek yediğinizde ise tarçının kan şekeri kontrolü üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanırsınız. Bu özellikleri ile aşure porsiyon kontrolü yapıldığında kilo kontrolüne destek olabilir.

VEJETARYENLERE PROTEİN DESTEĞİ SAĞLIYOR

Vejetaryen beslenme planlarının olmazsa olmaz yiyecekleri; kurubaklagiller, kuruyemişler ve meyvelerdir. Aşure bu 3 noktayı da birleştirmesi ile iyi bir vejetaryen tatlı olarak karşımıza çıkar ve beslenmede çeşitlilik sağlamak isteyen, baklagilleri yemek olarak veya haşlayarak salataya eklemek dışında da değerlendirmek isteyen vejetaryenler için iyi bir bitkisel protein kaynağı olarak kullanılabilir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Göz sağlığı için öne çıkan vitaminler A, C ve E vitaminleridir. Aşure tüm bu vitaminleri içermektedir. Ayrıca; aşureye kayısı eklenmesi de göz sağlığı üzerine faydaları arttırmaktadır. Kayısıya turuncu rengini veren beta karotenoid A vitamini öncüsü olarak çalışmaktadır ve karotenoidler göz sağlığında önemli bir yere sahip olan güçlü antioksidanlardır.

1 ORTA BOY KASE AŞURE 350-400 KALORİ!

Tüm dünyada hastalıklardan korunmada, yaşam kalitesini arttırmada ve birçok hastalığın tedavisinde önerilen Akdeniz diyetinin en önemli özelliklerinden birisi nohut, mercimek, kurufasulye gibi baklagillerin tüketimini arttırmak. Aşure içerdiği baklagiller sayesinde Akdeniz diyetine en uygun tatlılardan biri olarak öne çıkıyor. Buna karşın aşure gibi yüksek kalorili bir tatlıyı tüketirken de günlük enerji ihtiyacımızı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ortalama olarak hesaplandığında; 1 orta boy kase aşure 350-400 kaloriye denk geliyor. Bu nedenle tüketiminde aşırıya kaçmamak, haftada iki kaseden fazla tüketmemek gerekiyor. Diyabet hastalarının çok daha kontrollü olması şart.


Etiketler : aşure sağlık diyabet göz sağlığı
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