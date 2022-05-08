Astımlıların yüzde 40'ında obezite görülüyor





Uzmanlar "Yüzde 30-40 oranında astımlı hastada obezite olduğu bildirilmekte ve zayıflamak hastalık kontrolünü düzeltebilmektedir" dedi. Her yaştan insanı etkileyen ancak doğru tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilen astımın, sanıldığı gibi çocukluk hastalığı olmadığını, sonradan da gelişebildiğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, her yıl vaka sayısında artışın yaşandığını, doğru tedavi yöntemleri uygulanmazsa astım hastalarının günlük yaşam kalitelerinin düşebileceğini aktardı. Elkin, yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterdiğine işaret ederek, "Yüzde 30-40 oranında astımlı hastada obezite olduğu bildirilmekte ve zayıflamak hastalık kontrolünü düzeltebilmektedir" ifadelerini kullandı.