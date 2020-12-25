Astım hastalarına uyarı: Koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Kortizon içeren ilaçlar, koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabilir. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var" dedi. Koronavirüse yakalanan risk grubundaki hastalarda bazen astımın akut atağının gelişebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Selvi, “KOAH hastalarında alevlenmeler gelişebiliyor. Tedavinin ikinci bir süreci de atak ve alevlenmelerin tedavisi oluyor. Bazen de koronavirüs enfeksiyonunun üzerine bakteriyel zatüreler yaşanabiliyor. Hem hekim hem hasta açısından zorlu bir süreç yaşanıyor. Soğuk hava astım ve KOAH hastalarının hastalıklarını alevlendirebilir. O nedenle bu günlerde soğuk havada yürüyüşü çok da tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.



MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

İnfluenza, koronavirüs gibi viral enfeksiyonlarda risk gruplarına mutlaka aşı yapılması uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Bu tür hastaların belli bir program dahilinde aşılanmalarını öneriyoruz. Viral hastalıklar astımın atak geliştirmesine, KOAH'ın alevlenmesine sebep olabilir. Koronavirüs sonrası bu alevlenme ve atakların tedaviyle de ilgilenmemiz gerekebiliyor. Mevsim geçişlerinde öksürük, geniz akıntısı, akrabalarda astım, KOAH gibi hastaların bulunması, sigara kullanılıyor olması astımın ön belirtileri" ifadelerini kullandı.