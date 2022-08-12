Astım hastalarına ‘klima' uyarısı

Doç. Dr. Aygül Güzel, ''Klima filtreleri sürekli nemli olduğu için zaman içerisinde filtrelerde biriken tozlarda mantar ve bakteri gibi mikroorganizmalar ürer. Astımlı hastalar klima kullanırken dikkatli olmalı ve uzun süre klima kullanmaktan kaçınmalı. Filtre kalitesi yüksek klimalar kullanılmalı, periyodik klima bakımları mutlaka yapılmalı, nem-hava koruma özelliği olan klimalar kullanılmalı'' dedi. "Havanın aşırı sıcak ve nemli olması, hava ısısındaki ani değişimler astım hastaları için oldukça zorlayıcıdır" diyen Güzel sözlerine şöyle devam etti; "Aşırı sıcak ve nemli havada küf mantarları ve ev akarlarının çoğalması artacaktır. Bu da astım alevlenmesine neden olabilir. Sıcak yaz günlerinde ortam havasını soğutmak amacıyla klima kullanımı kaçınılmazdır. Astımlı hastaların bulunduğu ortamdaki havanın nemi, ısısı, partikül yoğunluğu oldukça önemlidir. Dışarıdaki havayı ve/veya iç ortamdaki havayı alarak soğutarak geri veren klimalar filtreleri sayesinde havadaki zararlı partikülleri temizlemiş olur. Aşırı sıcak havanın astım hastaları için zorlaştırıcı bir faktör olduğu da göz önüne alındığında astım hastaları belli kurallara dikkat ederek klima kullanabilir'' ifadelerini kullandı.

