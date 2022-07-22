Astım hastalarına ‘klima' uyarısı

Astım hastalarına klima kullanımı hakkında uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder. Sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir" dedi. Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Astım hastalarının soludukları havanın ısısı, nemi ve temizliği çok önemlidir. Klimalar uygun ısı ve nemi ayarlayabilmek açısından yarar sağlar. Hedeflenen en uygun sıcaklık 24-25 derece ve nem de yüzde 40-50'dir" ifadelerini kullandı.

