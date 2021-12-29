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29 Aralık 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 09:00:00

Aşk bağlanma ile ilgili bir duygu

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İnsanlık tarihinde egoizmin en yüksek olduğu, bencilliğin kutsallaştırıldığı bir çağda yaşadığımızı kaydeden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireysellik adı altında bencilliğin öğretildiğini söyledi.

İnsanlık tarihinde egoizmin en yüksek olduğu, bencilliğin kutsallaştırıldığı bir çağda yaşadığımızı kaydeden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireysellik adı altında bencilliğin öğretildiğini söyledi. İnsanın kendini analiz edemediği, yapamayınca da bencil bir aşkın ortaya çıktığına dikkat çeken Tarhan, bilgece bir aşk için 'ben bilgeliğine' ihtiyaç olduğunu kaydetti. Duyguların içerisinde en üst duygunun aşk olduğunu, bunun da yönetilmesi gerektiğini belirten Tarhan; "Bu duyguyu hangi kaba koyarsan onun şeklini alıyor. Duyguları doğru kaba koymak gerekiyor. Mecazi kaba koyarsanız dünyevi aşk oluyor. Hakiki kaba koyarsanız ilahi aşk oluyor" dedi. İnsanın bağlanma duygusunun da bilimsel olarak gösterilen bir duygu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bağlanma duygusunun güvenli, güvensiz ve kaygılı bağlanma gibi bir fizyolojisi var. Aşk aslında bir bağlanma ile ilgilidir. Aşkı güvenli bağlanma haline nasıl getiririz? Bir insana duygu hissediyorsunuz, bağlanma hissediyorsunuz. Bazı insanlar eşini öyle sever ki 'senden nefret ediyorum bırakma beni' der. İki zıt şeyi aynı anda söylemiş oluyor. Kaçınılan, tutarsız, zorlanıcı ve imkansız aşklar var. Bütün bu aşkları olgun aşka nasıl çeviririz diye kafa yormak gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : Aşk bağlanma Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan aşk
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