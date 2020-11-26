Asitli içecekler zehirden farksız

Diyetisyen Gözde Güzelcan, "Kemik kırılganlığına ve kemik deformasyonuna neden olarak kemik erimesi gibi hastalıklara sebebiyet veriyor" dedi. Yüksek şeker içeriğinden dolayı bir bardak gazlı içecekte yaklaşık 12-15 küp şeker olduğunu kaydeden Güzelcan, bu içeceklerin diyabet riskini yüzde 80 artırdığını belirtip, şöyle konuştu: "Obezite, kalp damar hastalıkları, böbrek üstü fonksiyonlarını bozması, siroz ve kansere yol açabilir. Aynı zamanda çocuklarda hiperaktiviteye sebebiyet vermektedir. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon çok ciddi riskleri barındıran hastalıklardır. Bardakta masum görünen bu içeceklerin bizi uzun vadede ölüme sürüklediğini söyleyebiliriz. İçinde çok sayıda katkı maddesi var. Midemizin doğal yapısında hidroklorik asit denilen bir asit var. Gazlı içecekler bu yapıyı bozuyor. Hidroklorik asit yediğimiz ürünleri hazmetmemizi sağlıyor. Bu yapı bozulduğu için kendimizi sürekli aç hissediyoruz, sürekli karbonhidratlı ve yüksek kalorili ürünleri tüketmek istiyoruz. Bu bir kısır döngü. Asitli içeceklerin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor."

