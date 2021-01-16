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16 Ocak 2021 Cumartesi 20:41:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 17:24:00

Aşırı mesajlaşma hastalığı: WhatsAppitis

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Uzmanlar, akıllı cep telefonları, saatler ve tablet bilgisayarlarda anlık mesajlaşma uygulamalarının çok sık kullanılmasının bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Baki Duy, "Özellikle ikili ilişkilerde mesaj belli bir sürede yanıt verilmediğinde olumsuz durumlarla karşılaşılır hale geldi. Haberleri ya da gelişmeleri kaçırma kaygısı da var. Bu nedenle elimiz istemsizce telefona gidiyor. İnsanlar mesajlaşma grubuna bir şeyi kaçırma korkusu ya da farklı kaygılar nedeniyle yanıt vermeye çalışıyor. Aşırı mesajlaşma rahatsızlığı 'WhatsAppitis' hem ruhsal hem de yaşamdaki işlevleri bozuyor" dedi.

İŞ HAYATI VE İLİŞKİLER BOZULUYOR

Teknolojik araçların uzun süre kullanımı nedeniyle sorunlar yaşandığının altını çizen Duy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kişi, mesajlaşmaya saatlerce zaman harcıyorsa sorun ortaya çıkıyor. 'WhatsAppitis' denilen sorun, yoğun mesajlaşmayla ilgili. Cep telefonu uzun süre kullanıldığından baş parmaklarda ağrı şeklinde kendini gösteriyor. Teknolojinin kullanımı bağımlılık düzeyine gelmeyecek şekilde olmalı. Teknolojik bağımlılıktan dolayı ilişkiler bozuluyor ya da iş hayatı olumsuz etkileniyor. Teknoloji araçlarının uygun kullanılmamasının olumsuz ruhsal yansımaları oluyor. İnsanlar bir süre kendini dijital araçlardan uzak tutmalı. Buna 'dijital detoks' deniliyor. Dijital teknolojiler aile ilişkilerini örseliyor. Her aile bireyi elindeki cep telefonu ya da tabletler nedeniyle birbirinden kopuk. Akşam, evdeyken çalmadığı sürece telefonla ilgilenilmemeli. Eğitim olmadığı sürece tabletler kapalı kalabilir."

Etiketler : WhatsAppitis uzman mesajlaşma
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