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19 Ocak 2021 Salı 19:57:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 15:14:00

Aşırı kaygılı ailelere uyarı: Çocuklar belirlenen saatlerde dışarı çıkmalı

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Uzmanlar, bazı ailelerin Bilim Kurulu'nun belirlediği saatlerde bile çocuklarını dışarı çıkarmadığını belirterek, "Haftada üç gün dışarı çıkan çocuk ile hiç çıkmayan çocuk arasında uyum, uyku kalitesi, moral, derse motivasyon, evde anne, baba ve kardeşleriyle ilişki açısından dağlar kadar fark oluyor" dedi.

Doç. Dr. Özalp Ekinci, “Pandemi döneminde en sık rastladığımız konu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Dikkat eksikliği olan çocuklar zaten derse odaklanmada zorlanırlar. Sınıf ortamında bile, ortam iyi yapılandırılmamışsa, çocuk öğretmene yakın değilse, çocuğun dikkatini vermesini zorlaştıracak çeldiriciler varsa, bu çocuklarımızın zaten dikkat sorunu olurdu. Tabii ki yüz yüze eğitim olmadığında, öğretmen karşısında olmadığında, ekran karşısında bu çocuklarımızın öğrenme, derse odaklanma zorlukları daha fazla oldu. Dikkat zorluğu olan çocuklarımız bu döneme uyumda biraz daha zorlandı. Pandemi dışında da kaygıları, endişeleri olan, anne babadan ayrılmakta zorlanan, hastalık endişesi olan çocuklarımızın da bu dönemde kaygıları arttı."

Etiketler : Özalp Ekinci kaygı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aile
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