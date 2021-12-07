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07 Aralık 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 07:30:00

Aşırı kafein tüketimi göz seğirmesine yol açabilir

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Genellikle ihmal edilen göz seğirmesinin ileride ciddi sorunlara yol açabilir.

Genellikle ihmal edilen göz seğirmesinin ileride ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz seğirmesinin kesin sebebi bilinmese de yapılan birçok araştırma yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun, uzun süre bilgisayar ekranı kullanmanın, sigara kullanımı ve aşırı kafein tüketiminin göz seğirmesini tetikleyebileceğini göstermektedir" dedi. Göz kapağında yer alan kasların ani, tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmalarına (spazm) seğirme denildiğini belirten Karaağaç, "Kasılmalar genellikle üst göz kapağında görülür. Bazı durumlarda her iki göz kapağında veya yalnızca alt kapakta da gerçekleşebilir. Tıbbi adı miyokimidir. Göz seğirmesi, göz kapaklarını kontrol eden kasların istemsiz spazmlardır" diye konuştu.

SPAZMLAR BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, göz seğirmesinde spazmların göz kapağının bir bölümünde dalgalanmaya neden olabileceğini veya göz kapağının defalarca kapanıp yeniden açılmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Göz seğirmesinde spazmların dakikalar ila saatler arasında sürebildiği gibi birkaç gün aralıklarla devam edebileceğini vurgulayan Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Hastalığın kesin sebebi bilinmemektedir. Ancak araştırmalar yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun ve kafeinin göz seğirmesini tetikleyebileceğini gösteriyor. Göz kapağının tamamen kapanmasına neden olan daha uzun süreli ve şiddetli seğirme ise göz yüzeyindeki (kornea) veya göz kapaklarını kaplayan dokulardaki tahrişten kaynaklanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Op. Dr. Hayrullah Karaağaç göz kapağı göz seğirmesinde spazmlar
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