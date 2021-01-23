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23 Ocak 2021 Cumartesi 23:49:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 13:31:00

Aşı sonrası uyku ve beslenme düzenine dikkat edin

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Çiçek, çocuk felci, difteri gibi salgın hastalıkların aşılar sayesinde dünyada azaldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, aşıların insanlık tarihinde pek çok hastalığın sonlandırılmasında etkili silahlar olduğunu ifade etti.

Vatandaşın aşı olduktan sonra neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Arman, “Mümkün olduğu kadar günlük yaşam değişiklikleri yapmamak, immun sistemi sağlam tutacak davranış modellerini sürdürmek en doğrusu. Uykumuza dikkat edelim, dengeli beslenelim, bu dönemde protein eksiği olmasın. Antikorun gelişme süresi normalde 7-10 günden itibaren başlar ama bu hastalıkta 3 hafta gibi bir süreye tekabül ediyor. Bu nedenle her zaman dikkat edilmesi gereken temizlik, maske ve mesafe kurallarına aşı döneminde biraz daha titizlikle uymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler : çocuk felci difteri Dilek Arman aşı sağlık
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