Aşı olanlar da korunmaya devam etmeli

Dünyada artan vakalar nedeniyle kısıtlamaların yeniden gündeme geldiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Omicron varyantı diğer varyantlara göre daha az şiddette seyredebilir. Artık elimizde aşılar da var. Aşılar hastalığın daha hafif geçirilmesi açısından oldukça önemli" açıklamasında bulundu. Aşıların Kovid-19'a karşı etkili bir koruma sağladığının altını çizen Hakko, "Kovid-19 aşı olan kişilere de bulaşabilir ve insanlar hiç hastalanmadan da bulaştırıcı olabilirler. Küçük bir olasılıkla kendileri de hasta olabilirler. Bu nedenle aşılanmış kişilerin kişisel korunma önlemlerine salgın kontrol altına alınana kadar uymaya devam etmeleri oldukça önemli" uyarısında bulundu. Hakko, "2 doz BioNTech olan kişilerin 6 ay sonra, 65 yaş üstü bireylerin ve bağışıklığı baskılanmış hastaların üçüncü dozu 3 ay sonra olmaları gerekecek gibi duruyor" dedi. Hamilelerin, emzirenlerin, kanser hastalarının, alerjik kişilerin ve kalp rahatsızlığı olan hastaların da aşı olmalarında bir sakıncanın olmadığını hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, "Kovid-19 ve varyantlarından korunmanın en etkili yolu aşı" hatırlatmasında bulundu.

