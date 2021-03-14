Aşı karşıtlığı kızamığı uykusundan uyandırdı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Doktoru Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynler nedeniyle tüm dünyada kızamık hastalığında artış yaşanıyor" uyarısında bulundu. Karabayır, çocukluk çağı aşılarından olan kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısının otizme neden olduğunu ileri süren çalışmanın bilimsel kurallara uygun olmadığının anlaşıldığını ifade ederek söz konusu metnin, yayınlandığı dergi tarafından kaldırıldığını aktardı. Aynı gün birden fazla aşı yaptırmanın zararı olmadığının bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı bilgisini veren Karabayır, aşı ile vücuda verilen antijen miktarı, doğal yoldan geçirilen enfeksiyonlarla alınan antijen miktarından çok daha az olduğunu belirtti.