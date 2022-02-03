Aşı ile önlenen tek kanser türü: Rahim ağzı kanseri

Rahim ağzı kanserinin aşı ile önlenebilecek tek kanser türü olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Ceyhan, aşıların 9-45 yaşı arasında yapılabileceğini söyledi. HPV, çoğunlukla hem erkek hem de kadın genital bölgelerinde ve bu bölgelerin mukozalarında enfeksiyon yapan bir çeşit DNA virüsü olarak tanımlanıyor. Bağışıklık sisteminin HPV vücuda girdikten sonraki iki yıl içinde virüsü yüzde 90 oranında temizlediğini anlatan Dr. Mehmet Ceyhan, "200'den fazla çeşidi olan HPV'nin 15 türü kansere yol açar. Özellikle Tip 16 ve Tip 18 türleri, kadınlardaki rahim ağzı kanserinin yüzde 70'inden sorumludur. Diğer 13 yüksek riskli tip ise baş ve boyun bölgesi (bademcik, dilin arka tarafı gibi) kanserlerine de yol açabilir" diyor.