VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Trabzon'da Başkan Erdoğan'a şarkı söyleyen genç kız o anları anlattı!
Deniz ulaşımına fırtına engeli... Seferler iptal edildi
Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor
TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
İkinci el araçlarda yüzde 50 düşüş!
Aşı sayesinde hafif atlattım
Grip vakaları omicronu geçti
Aşı ile önlenen tek kanser türü: Rahim ağzı kanseri
Vertigo tedavisinde egzersiz altın değerinde
Soğuk hava kalbi yoruyor
Koronavirüs uyuz etti
Su içmek vücudun sıcaklık dengesini sağlıyor
ABD'den İdlib'e operasyon!
Türk İHA'ları Atina'ya dert oldu
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu
"Türkiye'nin operasyonlarının sebebi PKK'nın Irak'taki illegal varlığıdır"
"12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük"
"Ülkenin hava sahasını ihlal eden 3 İHA imha edildi"
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı
Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntüleri paylaşıldı
03 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00

Aşı ile önlenen tek kanser türü: Rahim ağzı kanseri

ABONE OL

Rahim ağzı kanserinin aşı ile önlenebilecek tek kanser türü olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Ceyhan, aşıların 9-45 yaşı arasında yapılabileceğini söyledi.

Rahim ağzı kanserinin aşı ile önlenebilecek tek kanser türü olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Ceyhan, aşıların 9-45 yaşı arasında yapılabileceğini söyledi. HPV, çoğunlukla hem erkek hem de kadın genital bölgelerinde ve bu bölgelerin mukozalarında enfeksiyon yapan bir çeşit DNA virüsü olarak tanımlanıyor. Bağışıklık sisteminin HPV vücuda girdikten sonraki iki yıl içinde virüsü yüzde 90 oranında temizlediğini anlatan Dr. Mehmet Ceyhan, "200'den fazla çeşidi olan HPV'nin 15 türü kansere yol açar. Özellikle Tip 16 ve Tip 18 türleri, kadınlardaki rahim ağzı kanserinin yüzde 70'inden sorumludur. Diğer 13 yüksek riskli tip ise baş ve boyun bölgesi (bademcik, dilin arka tarafı gibi) kanserlerine de yol açabilir" diyor.

Etiketler : Rahim ağzı kanseri AŞI Dr. Mehmet Ceyhan
Klibini kendisi çekti

Klibini kendisi çekti
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"

"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
Yerli Marilyn

Yerli Marilyn
Filtre itirafı

Filtre itirafı
Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi

Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi
Gala 3 Şubat'ta

Gala 3 Şubat'ta
Ardından helva kuvurdular

Ardından helva kuvurdular
Tehdit altındayım

Tehdit altındayım
Korel'den Esra'ya destek

Korel'den Esra'ya destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER