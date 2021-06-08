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08 Haziran 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 07:30:00

Aşı artıyor, vakalar düşüyor

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Nisanda yüzde 20 olan vakaların test sayısı oranı yüzde 2.6'ya geriledi. Aşılanma rakamları günlük 300 binin üzerine çıktı.

İkinci pikin yaşandıği nisan ayında vakaların test sayısına oranı yüzde 20'yi bulurken, bu rakam yüzde 2.6'ya kadar geriledi. 29 Nisan'dan bu yana günlük vaka sayısına yüzde 85.70, aktif vaka sayasında ise yüzde 84 azalma sağlandı. Kasımda 7 bin 381 ile zirve yapan, nisanda 3 binin üzerine çıkan günlük hasta sayısı 500'ün altına indi. Aralıkta 6 bin sınırına dayanan ağır hasta sayısı ise 1096'ya kadar düştü. Bu dönemde hayatını kaybedenlerin sayısı da yeniden 96'ya kadar indi. İlk vakanın görüldüğü günden bugüne geçen 454 günde en yüksek günlük can kaybı nisan ayında 394 olarak kayda geçmişti.

İLK DOZ 29.33 İKİNCİ DOZ

21.70 Rakamlardaki olumlu tabloda kısıtlamalar ve tedbirler kadar aşılamanın da büyük rolü var. Halen 50 yaş üstü ve öğretmenlerin aşılanması devam ediyor. Birinci doz aşının 18 yaş üstündeki nüfusa oranı yüzde 29.33'ü, ikinci doz aşının oranı ise yüzde 21.70'i geçti.

BİR GÜNDE 361 BİN AŞI REKORU

Aşılama rakamları yeni aşıların gelmesi ve ikna çalışmaları sayesinde son günlerde hızlandı. 145 gündür devam eden aşılama programında dün 361 bin 137 aşıyla rekor kırıldı. Toplam aşı miktarı 31 milyon 59 bin 159'a ulaştı. İlk doz aşı yapılanların sayısı 17 milyon 851 bin 942, ikinci doz aşı yapılanları sayısı da 13 milyon 207 bin 217 oldu. 5 milyonu dozluk ilk sevkıyatı yapılan ve bu ay toplam 30 milyona ulaşması beklenen Pfizer/Biontech aşılarının kullanıma girmesiyle birlikte günlük aşılama rakamının 500 binin üzerine çıkması bekleniyor.

MEVSİMLİK İŞÇİYE TARLADA AŞI

İzmir'de çadır kentlerde kalan 50 yaş üstü tarım işçilerine aşıları mobil aşılama ekipleri tarafından yapıldı. Kovid-19 aşısı olan tarım işçilerinden Yusuf Kaynar ve Mehmet Sait Sarı, aşı hizmetinin çadırlarına ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖĞRETMENLER AŞILANIYOR

İstanbul'da tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor. Randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe'de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi. Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Etiketler : AŞI KORONA HASTALIK Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
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