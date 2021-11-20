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20 Kasım 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 08:30:00

Arı poleni, kalbi koruyor

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Uzmanlar, arı poleninin hücreleri kanser ve tip 2 diyabet olmak üzere kronik hastalıklarla bağlantılı serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilen birçok antioksidan bileşen içerdiğini ifade ederek kalp sağlığını koruyucu etkisinin de bulunduğunu söyledi.

Diyetisyen Dilek Sivri, arı poleninin bileşiminde bulunan amino asitler, lipidler (trigliseritler, fosfolipidler), vitaminler, mineraller ve flavonoidler dâhil olmak üzere yaklaşık 250 bileşen olduğunu ifade ederek bu bileşenlerin çeşitliliği bitki türüne, polen toplama zamanına göre değişebileceğini söyledi. Sivri ayrıca arı polenlerinin kalp sağlığını koruyucu etkisinin olduğunu da belirtti.

"KARACİĞERİ TOKSİT MADDELERE KARŞI KORUR"

Sivri, arı poleninin karaciğeri toksik maddelere karşı koruduğunu ifade ederek "Karaciğer hastalıklarından meydana gelen hasarları azaltır ve karaciğerin işlev kapasitesini arttırır. Ayrıca bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur, yara iyileşmesini destekler, zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır" açıklamasını yaptı.

Etiketler : arı poleni polen kalp kalp sağlığı dilek sivri
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