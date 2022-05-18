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18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:30:00

Aralıklı oruç diyetinde molalar olmalı

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Havaların ısınması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte son yılların popüler diyeti olan aralıklı oruç oldukça tercih ediliyor.

Havaların ısınması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte son yılların popüler diyeti olan aralıklı oruç oldukça tercih ediliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, "Aralıklı oruç diyetini her gün uygulamak sürdürülebilir olmayabilir. Haftada 2-3 gün bu diyetin uygulanması hem kilo kontrolü hem de sağlık açısından oldukça faydalı" dedi. Seçilen aralığa göre kadınlarda 12-14 saat, erkeklerde 14-16 saatlik bir "oruç" sonrası alınan yüksek proteinli bir öğünün gün içerisinde glisemik kontrolü ve keton cisimlerinin yakılmasında çok etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Melih Özel, "Gün içerisinde alınan total kalori, günlük fiziksel aktivite, kalori harcama düzeyi ve diyetin içeriği de önemli. 'Kahvaltı' yerine günün ilk öğünü demek daha doğru olur" şeklinde konuştu.

Etiketler : Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel Prof. Dr. Melih Özel Gastroenteroloji
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