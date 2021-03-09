'Aralıklı açlık' diyetisyen kontrolünde yapılmalı

Prof. Dr. Mustafa Altay, Osmanlı döneminde günde 2 öğün yeme alışkanlığı bulunduğunun tarihçiler tarafından anlatıldığını belirterek, semavi dinlerdeki orucun da aralıklı açlığın bir çeşidi olduğunu ifade etti. Aralıklı açlık uygulayan kişinin, günü "yemek yenebilen saatler" ve "aç kalınması gereken saatler" olarak ikiye ayırdığını, aç kalınan sürenin genellikle 12-24 saat arasında değişkenlik gösterdiğini aktaran Altay, bu sürelerin, yemek yenildiğinde alınacak gıda türlerinin ve kalori kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının aralıklı açlığın tipine göre değişkenlik gösterdiğini kaydetti. Prof. Dr. Altay, en sık uygulanan aralıklı açlık çeşitlerini, "16 saat aç kalıp 8 saatlik sürede yeme prensibine dayalı olan 16/8 diyeti, haftanın 2 günü çok düşük kalori (400-600 kalori) 5 günüyse istenilen şekilde gıda tüketiminin olduğu 5/2 diyeti ve bir gün çok düşük kalori ertesi gün normal beslenme düzeninin birbirini sürekli izlediği alternatif gün açlığı" şeklinde sıraladı.