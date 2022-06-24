Aracınızdaki Hava Dışarıdan 15 Kat Daha Kirli

Araç içerisindeki hava kirliliği birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araba kullanırken; baş ağrısı, mide bulantısı veya boğaz ağrısı gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız eğer nedeni araç içerisinde bulunan ve çapları 0.1 ile 2.5 mikron arasında değişen partiküller olabilir. Bu partiküller uzun süre solunduğunda akciğer dokusuna yerleşerek; astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına ve hatta kansere bile neden olabiliyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde uzun süre araç kabinindeki kirli havayı solumak, sağlığınızı doğrudan etkiliyor.

