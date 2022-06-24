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24 Haziran 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 08:30:00

Aracınızdaki Hava Dışarıdan 15 Kat Daha Kirli

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Araç içerisindeki hava kirliliği birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Araç içerisindeki hava kirliliği birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araba kullanırken; baş ağrısı, mide bulantısı veya boğaz ağrısı gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız eğer nedeni araç içerisinde bulunan ve çapları 0.1 ile 2.5 mikron arasında değişen partiküller olabilir. Bu partiküller uzun süre solunduğunda akciğer dokusuna yerleşerek; astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına ve hatta kansere bile neden olabiliyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde uzun süre araç kabinindeki kirli havayı solumak, sağlığınızı doğrudan etkiliyor.

Etiketler : Aracınızdaki Hava akciğer dokusu baş ağrısı mide bulantısı
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