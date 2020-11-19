Ara tatilde ekran süresi kısalmalı, hareket çoğalmalı

Eğitim sürecine verilen bir haftalık aranın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ekran sürelerinin kısaltılmasını ve çocukların fiziksel olarak hareket etmelerine imkan sağlanması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre pandemiyle beraber ekranın anlamı değişti. “Ekran” artık ödev ve sorumluluk anlamına gelirken; ev ve okul arasındaki sınır da ortadan kalktı. Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yektaş şunları söyledi; “En azından bu tatil dönemini ekranı biraz daha kısıtlayarak ev içi ev dışı ekran dışı aktivitelere biraz daha çocukları yönlendirebilmek, hareket etmeleri için imkan yaratmak gerekiyor. Çocuk aslında hareket anlamına geliyor. Duygularımızı düzenlerken aslında hareketlerimizi de kullanıyoruz. Hatta bazen dikkatimizi de toplarken hareketten faydalanıyoruz. Ekranı azaltmak, en azından tatilde hareketi artırmak çok önemli. Çünkü evde olduğumuzda hareketlerimiz çok kısıtlandı. Yapabildiği spor aktivitelerinden de mahrum kaldılar. O yüzden fiziksel hareketliliği ev içinde ve ev dışında artırmak ara tatilin önemli bir parçası olmalı."

