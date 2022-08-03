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03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:30:00

Anne sütü derin dondurucuda 6 ay saklanabilir

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Anne sütü, bebek beslenmesi açısından çok önemli. 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası vesilesiyle anne sütü ile beslenen çocuklarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın ve alerjilerin görülme sıklığının azaldığını vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Anne sütü beyin ve zekâ gelişimini de olumlu etkiler" açıklamasında bulundu.

Anne sütü, bebek beslenmesi açısından çok önemli. 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası vesilesiyle anne sütü ile beslenen çocuklarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın ve alerjilerin görülme sıklığının azaldığını vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Anne sütü beyin ve zekâ gelişimini de olumlu etkiler" açıklamasında bulundu.

Anne sütünün oda serinliğinde 6-8 saat, buzdolabı rafında 72 saat saklanırken derin dondurucu da 6 aya kadar saklanabileceğini belirten Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Saklanan anne sütünü kullanırken ise ocak veya mikrodalga fırına koymak sütün proteinini bozar ve bebeğinizin ağzını yakabilir. Süt poşetini sıcak bir kaba ağzı dışarıda kalacak şekilde koyarak eritebilirsiniz. Sonrasında sıcaklığı kontrol ederek bebeğinize verebilirsiniz" dedi.

Etiketler : Anne sütü derin dondurucud Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu
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