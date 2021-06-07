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07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00:00

Anne sütü, bağışıklığın temelini oluşturuyor

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Bağışıklık sistemi güçlü olan çocukların başta Kovid-19 olmak üzere enfeksiyon hastalıklarını daha hafif geçirdiğini belirten Uzm. Dr. Gülnara Heydarova "Anne sütü, uyku düzeni, vitamin, çinko, selenyum, demirden zengin beslenme ve Omega 3 ile Omega 6 takviyesi oldukça önemli. Özellikle doğumdan sonra beş gün boyunca gelen kolostrum sütü bağışıklık sisteminin temelini atmada en önemli destektir" dedi.

Yeni doğan döneminde fizyolojik olarak bağışıklık sisteminin tam olgunlaşmadığına dikkati çeken Heydarova, "Bu nedenle bu süreçte anne sütü ile beslenmeye özen gösterilmelidir. 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmek bağışıklık sistemini güçlendirmede en önemli role sahiptir. Özellikle doğumdan sonra 5 gün boyunca gelen anne sütüne kolostrum sütü denir ve yüksek antikorlara (koruyucu savunma hücreleri) sahiptir. Bundan dolayı ilk günlerdeki kolostrum sütünü her damlasına kadar emzirmemiz bağışıklık sisteminin temelini atmada en önemli destektir" ifadelerini kullandı.

UYKU RUTİNİ VE DÜZENİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uykunun da bağışıklık sisteminde oldukça fazla etkili olduğunu belirten Heydarova, "Özellikle bebek ve çocuklarda kaliteli uyku, gelişimleri ve bağışıklıklarının güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Melatonin uyku hormonu olarak bilinir ve beyinde salgılanır. Vücuttaki bakteri ve toksinlerle savaşan bir antioksidan olan melatonin, karanlıkta ve gece uykularında oluşur. Aynı zamanda belirli bağışıklık hücreleri de uyku sırasında aktifleşir. Bu da vücudun uyku sırasında iyileşme hızını artırır. Dolayısıyla bebeklerde bağışıklık için uyku rutini ve düzeni oldukça önem taşır" değerlendirmesinde bulundu" dedi.

VİTAMİN, ÇİNKO, SELENYUM VE DEMİR ALINMALI

Çocuklarda antioksidan olarak adlandırılan A, C, D, E vitaminlerinin, demir, çinko ve selenyumun yeterli miktarda alınmasına özen gösterilmesi gerektiğine değinen Heydarova, şu ifadeleri kullandı:

"A vitamini sarı renkli ve koyu yeşil sebze, meyvelerde mevcutken, C vitamini hastalıklara karşı koruyucu vitaminlerin başında gelir. Çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina gibi meyveler C vitamini açısından oldukça zengindir. E vitamini ise kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. D vitamini için gıdalardan ziyade güneş en önemli kaynaktır. D vitamini, sağlıklı kemik yapısını ve bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyonun ve insülin direncinin önlenmesine yardımcı olur, anti-kanser özelliklere sahip olabilir. Bu sebeple temiz hava ve güneşten de faydalanmayı ihmal etmemek gerekir. Çinko bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Çinko hem ilaç olarak hem de et, nohut gibi gıdalardan alınabilir. Selenyumda aynı şekilde takviye olarak alınırken, dana-kuzu ciğeri, somon ve ton balıkları da önemli kaynaklardandır. Demir eksikliği bağışıklık sistemini en çok etkileyen nedenlerden biridir. Bu nedenle aralıklı olarak demir eksikliğinin varlığı kontrol edilmeli ve ona göre tedavi düzenlenmelidir.

OMEGA 3 VE OMEGA 6 OLMAZSA OLMAZ

Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinden de faydalanılmasının önemine vurgu yapan Heydarova, "Ceviz, fındık gibi kuruyemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle balık kış süresince düzenli olarak tüketilmelidir. Bu besinlerin içeriğindeki omega-3 bağışıklığımızı koruyan, enfeksiyonun çok daha fazla ilerlemesine engel olan hatta gerilemesini sağlayan önemli bir besin ögesidir" dedi.

Etiketler : Anne sütü bağışıklık Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri
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