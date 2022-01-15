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15 Ocak 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 09:30:00

Anne olmayı zorlaştıran sendrom: Asherman

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Halk arasında rahim içi yapışıklık olarak bilinen Asherman Sendromu, tüp bebek tedavisi de dahil olmak üzere kadınlarda gebelik şansının düşmesine sebep oluyor. Üstelik bu durum, neredeyse her 4 kadından 1'inde görülüyor.

Tekrarlayan düşüklere ve hamile kalamama problemine neden olan Asherman Sendromu, çocuk sahibi olmak isteyen kadınların kabusu oluyor. Rahim içinde oluşan yapışıklıklar, gebeliğin kürtaj ile sonlandırılması, özellikle kürtaj veya doğum sonrası rahim içinde kalan plasenta'nın (çocuğun eşinin), tekrar kürtaj ile çıkartılması, geçirilmiş tüberküloz ve diğer rahim içi enfeksiyonlar sonucu, polip miyom gibi tümöral oluşumların kameralı sistemle görülmeksizin kürtaj ile çıkartılmaya çalışılması gibi operasyonlar sebebiyle oluşuyor.

TEKRARLAMA RİSKİ YÜKSEK

Reglin kesilmesi veya azalması ile belirti gösteren Asherman Sendromu'nun çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için de geçici bir engel olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ''Rahim içi yapışıklıklar tüplerin tıkanmasına bağlı olarak gebelik elde etme şansını düşürüyor. Histereskopi ameliyatları ile rahim içi yapışıklıkları açtıktan sonra tüp bebek tedavisi uyguladığımız hastalarımızda olumlu sonuçlar alıyoruz'' diye belirtti. Reglin azalması ile kendini gösteren Asherman Sendromu (rahim içi yapışıklık) tedavi edilse de belli bir süre sonra yeniden oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, "Rahim, yenilenemez duruma geldiğinde, rahim duvarları yeniden birbirine yapışır. Bu durumlarda 4 farklı uygulamayla hastayı tedavi ediyoruz. Bunlardan ilki histereskopi yardımıyla yapışıklığı açılması iken kimi zaman rahim içine 1 aylık spiral uygulaması, balon uygulaması ya da hormon tedavi de uygulayabiliyoruz. Bu durum birden fazla kez tekrarlasa da, tedavi sonrası anne adayları sağlıklı bir şekilde hamile kalabiliyor'' dedi.

TEDAVİ EDİLMESİ ŞART

Prof. Dr. Yücel Karaman, "Rahim içi yapışıklık hafif, orta ve şiddetli olarak 3 şekilde sınıflandırılır. Rahim iç duvarında incelme varsa gebe kalmaya engel olur. Böyle bir durumda gebelik oluşsa bile düşük ve erken doğum riski de artar. Bu yüzden gebelik öncesi tedavi edilmesi şarttır'' dedi.

Etiketler : tekrarlayan düşük hamile kalamama asherman sendromu tüp bebek gebelik sağlık
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