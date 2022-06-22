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22 Haziran 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 07:30:00

Anne olma yaşı artıyor, risk büyüyor

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TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,1 oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,1 oldu. Kadınların anneliği ertelemesi veya çocuk sahibi olmamasının sağlık açısından pek çok riski beraberinde getirdiğini söyleyen Op. Dr. Özlem Özyılmaz, "Bir kadın açısından anne olmak, sağlıklı bir yaşam döngüsünün en temel göstergesidir. Bu doğal döngüye müdahale etmek; kısırlık (infertilite), rahim kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanseri ve kolon kanseri riskini büyük ölçüde artırmaktadır" dedi. Op. Dr. Özlem Özyılmaz, "Zaten yıllar içinde tüketilen zararlı kimyasallar ile yumurtalık kalitesi ve rezervi zarar görürken bu duruma bir de ileri yaşta anne olma eklendi. Bu nedenlerden dolayı yardımcı üreme teknikleri olan aşılama ve tüp bebek yaklaşımlarına yönelim arttı. Eğitim düzeyi artan kadın popülasyonu, aynı zamanda infertil denilen kısır hasta grubunda yer alınca sahip olunan çocuk sayısında da azalma meydana geldi" diye konuştu.

Etiketler : ANNE OLMA YAŞI ARTIYOR RİSK BÜYÜYOR Op. Dr. Özlem Özyılmaz infertilite
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